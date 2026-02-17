カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、アリゾナ州メサの球団施設でキャンプインし、練習終了後に取材に応じた。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する誠也。メジャー組は規定で大会前の強化試合は３月２日のオリックス戦、３日の阪神戦（ともに京セラドーム）しか出場することができないが、誠也は２月下旬の名古屋から合流する見通しとなった。

２月２７、２８日の中日戦（バンテリンドーム）は、メジャーリーガーは出場できず、メジャーのキャンプでオープン戦に出場できることを考慮すると、実戦から離れることとなり、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）やホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は直前まで米国に残る選択をした。

だが、誠也は「時差ボケが結構僕は激しく食らうので」と説明。実戦から離れるリスクがあることは覚悟しながらも「もう少し（日本帰国を）遅らせることも考えたけど、前回の東京シリーズ（ドジャースとの２５年開幕シリーズ）もけっこう（日程が）カツカツだと、どうしても体調的にしんどかったという部分もありますし、体重が落ちたというもある。早めにいった方が時差に慣れる面に関してすごくいいのかなと思う。あとは奇跡を祈ろう、です」と話した。

２５年の開幕シリーズでは、時差ボケ調整の時間も短いままに立て続けにエキシビションマッチの試合に入ったこともあって、約２キロ体重が落ちたといい「僕（体重が）落ちちゃうと上げられないんですよ。食があまり入らなくて細いので、できる限り落としたくない。体調面は気をつけたい」。２３年の前回大会は左脇腹の故障で辞退となっただけに、体調管理には万全を期している。

侍ジャパンのメジャー組ではロッキーズの菅野智之投手（３６）が１７日（同１８日）にチームを離れ、一番乗りで帰国予定。エンゼルス・菊池雄星投手（３４）も２１日（同２２日）頃に米国を出発し、宮崎での合宿に合流する見込みだ。名古屋ではレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）も合流予定。岡本、村上は大阪からの予定だ。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、パドレス・松井裕樹投手（３０）の帰国予定は未定となっている。