◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ

【バルディフィエメ（イタリア）１６日＝松末守司】２人が３回ずつ飛んで合計得点を競い合う新種目の男子スーパー団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で臨んだ日本は、合計５３５・２点の６位にとどまり、メダルを逃した。悪天候により３回目途中で打ち切られ、２回目までの成績で順位が確定し、初代王者は逃した。二階堂は個人のノーマルヒルとラージヒル、混合団体に続く４個目のメダルはならなかった。

ぼう然と立ち尽くすしかなかった。日本が２位に浮上していた最終ラウンドの５人目が飛び終えると、大雪の影響で打ち切り。会場が騒然とするまさかの幕引きだった。金メダルが決まり両手を挙げて喜ぶオーストリアの選手を見つめながら二階堂は「ディス イズ オリンピック。そう思うしかない。悔しさを通り超して前向きになってます」。現実を受け入れるしかなかった。

二階堂は１回目に１３１・５メートルを飛んで３位タイにつけ、小林は１２９メートルを飛び５位。２回目も１３１メートルの安定した飛躍で再び３位に浮上したものの、小林が１３０メートルにとどまり、６位に順位を下げた。その時点で３位ノルウェーとの差は２・８点だった。

逆転を狙った３回目に１３８・５メートルと代名詞となったビッグジャンプを披露し、一気に２位まで押し上げた。今大会４つめのメダルが見えた直後、降り始めていた雪が大雪となり、中断しながら続けたが結局、打ち切りとなり大飛躍は幻となった。

不可解なのは、中止が決まり選手たちが取材エリアに来る約３０分後にはすでに雪はやんでいた。作山コーチが連発した含みを持たせた「奇妙」という言葉が会場中を包み込んだ。

ジャンプの種目がすべて終わった。二階堂は個人ノーマルヒルと混合団体で銅、個人ラージヒルでは銀と、９８年長野五輪の船木和喜以来、史上２人目の１大会３つのメダルを獲得した。この日も不調の小林をフォローするように何度も順位を上げ孤軍奮闘した。

長らく小林頼みだった男子ジャンプ界が待ち望んだ逸材が、ようやく素質開花の時を迎え、小林とのダブルエースが誕生したことは日本にとって今後に向けて大きな収穫だった。小林も「日本チームとしてはうれしい。もし蓮がいなかったらと考えると怖いですね」とその存在を認める。

４年後へ向けて時計の針は早くも動き出している。今後は、現在総合３位につけるＷ杯を転戦し、小林以来史上２人目の総合王者に挑む。二階堂は「今大会でメダルは取れましたけど、まだまだ強くならないといけない」と心に誓う。日本の最強コンビが、今後の日本ジャンプ界をリードしていくことは間違いない。