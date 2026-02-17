株式会社学情は、２０代後半から３０代の転職希望者が管理職についてどう考えているかを知るため、２０２５年１２月２９日〜２０２６年１月１８日まで３０３人にインターネットアンケートを実施した。

２０代後半から３０代の転職希望者に、今後、管理職に昇進したいと思うかを尋ねたところ、「強く思う」１３・５％、「どちらかといえば思う」２９・７％に。「すでに管理職である（さらに上を目指す＋今のままが良い）」を合わせると計４９・２％だった。これに対し、「全く思わない」２２・４％、「どちらかといえば思わない」２７・１％と、「すでに管理職である（管理職を外れたい）」の合計が５０・８％。ほぼ真っ二つに分かれる結果となった。

理想とする実務とマネジメントの割合については、「実務＝管理」が３３・０％で最多だったが、管理より実務を担いたい人が４割を超えている。管理職に昇進したい人の理由は「年収を最大化したい」が７割超で、大半の人が年収アップを理由にあげた。昇進したくない人の理由は「責任やストレスを増やしたくない」が７割近くを占め、私生活重視を理由にあげる人が多くいた。