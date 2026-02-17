ÀÐ°æÎµÌé¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£¥¸¥ã¥±¼Ì²ò¶Ø¡õ¥ê¥ê¥¤¥Ù³«ºÅ¤â
ÀÐ°æÎµÌé¤¬¡¢±ÇÁü¾¦ÉÊ¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡Ù¤ò3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¶µ¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤·¡¢»þÂå´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À°î¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST MESSAGE¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÉÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¸½Âå¡¦º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡É¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST MESSAGE ¡ÁCHAOS¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÉLOST MESSAGE¡É¥·¥ê¡¼¥º»°Éôºî¤ÎºÇ½ªºî¤È¤·¤Æ2025Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST MESSAGE ¡ÁREBORN¡Á¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2025Ç¯06·î14ÆüÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµÆâÍÆ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://TatuyaIshii.lnk.to/MESSAGE3_BD
SRXL-628ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ
¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ
\12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»þ¤ÎËÜÀ
É÷¤ò¸«¤¿
¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë²óÁÛ
À±¤ÎÃÏ¿Þ
½Õ¤Ë½ª¤ï¤ëÎø
Æüº¹¤·¤ÎÆ»
Ave Maria
¸÷¤Î¿Í
¾®¤µ¤Ê¶õ¤Î²¼¤«¤é
OCEAN BLUE
²â¤àÎø
ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÎÂÀ×
I love you more
Ì´¤ÎÆü¤è±Ê±ó¤Ë
°ì¿Í¤Î»þ´Ö
¤µ¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è
Æ´¤ì¤ÎÊë¤é¤·
¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
SONG OF LIGHT
Ï²Ì¡Èô¹Ô -SOLO ver.-
À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤½
¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È3ËçÁÈ
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
Sony Music Shop¡§B3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¡¦±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åµ¤ÏÁ´¤ÆÍ½ÄêÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥È¡¼¥¯²ñ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨º£¸å¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷³ÈÂç¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢µÞî±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ßÅù¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡¡Û
²¼µ¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÁ´³ÛÁ°¶â¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ç¡¢¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¤ò¤ª°ì¿ÍÍÍ£±²ñ·×1Ëç¤È¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò¤´¹ØÆþËç¿ôÊ¬¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¥È¡¼¥¯²ñ¤ò¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¾ì¾ÜºÙ
¡ûÅìµþ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ B1F CUTUP STUDIO
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¡Á
¡ÚÆþ¾ì½¸¹ç»þ´Ö¡Û 18:30
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý Á°¶â¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë³«Å¹»þ11:00¡Á2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊÄÅ¹»þ¤Þ¤Ç
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÍ¾¾ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÁáÌÜ¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆüÈÎÇä¤ÎÍÌµ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü½ÂÃ«Å¹¤ÎHP¡¢X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¡TEL¡§03-3496-3661
¡ûÂçºå¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë19:00
¡ÚÆþ¾ì½¸¹ç»þ´Ö¡Û18:30
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý Á°¶â¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë³«Å¹»þ11:00¡Á
¢¨Á´³ÛÁ°¶â¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ç¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×¤ÏÁ°¶âÍ½Ìó»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×¶¦¤ËÍ½Ìó´ü´Ö¤ÇÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡¡TEL¡§06-6373-2951
¢¡Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2026Ç¯3·î18Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹ ÀÐ°æÎµÌé ¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¡¢Sony Music Shop¤Ë¤ÆÀÐ°æÎµÌé ¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡Ù¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
A¾Þ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È»²²Ã¸¢(10Ì¾)
B¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ØTATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025¡ÖMESSAGE ·¡×¡ÙJK¼Ì³¨ÊÁ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨B¾Þ¤ÎÅöÁªÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£(40Ì¾)
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡ËÍ¼ÊýÂÓ¡¡Í½Äê
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¥«¡¼¥ÈURL
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRXL000000628&cd=MATO000009013
¡¦ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
Sony Music Shop
¡¦Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ´ü´Ö
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë12»þ00Ê¬¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¢¨·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Î¤ß¡£¸åÊ§¤¤¡¢Amazon pay¡¢dÊ§¤¤¤Ç¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Á°Ê§¤¤Êý¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô(¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡¢Pay-easy¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°) ¤ò¡¢·èºÑÊýË¡¤È¤·¤ÆÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)23»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ýÇ¼Âå¹Ô¤Î¾ì¹ç1ÇÛÁ÷Ëè¤ËÊÌÅÓ¶â184±ß(ÀÇ¹þ)¤Î»ÙÊ§¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ÙÊ§´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¹ØÆþ¸¢Íø¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤Î¼õ¼èµñÈÝÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÉ¾¦ÉÊ¤ÏÎÉÉÊ¤È¤Î¸ò´¹ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãA¾ÞÅöÁªÈ¯É½¡ä
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)°Ê¹ß½ç¼¡È¯É½Í½Äê
¡¦ÅöÁª°ÆÆâ¤ò3·î6Æü(¶â)18»þº¢¤Ë¡¢Sony Music Shop¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤ßSony Music Shop¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤´ÅöÁª°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïºï½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¤Ï¡Ö@sonymusic.co.jp¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¡×¡Ö¥É¥á¥¤¥óµñÈÝ»ØÄê¡×Åù¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åµ¥É¥á¥¤¥ó¤Î»ØÄê¼õ¿®ÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤ß¤ËÅöÆü¤Î»²²ÃÊýË¡¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨CD¹ØÆþ¤Ë¤ÏSony Music Shop¡Êhttps://www.sonymusicshop.jp/¡Ë¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤ÏSony Music Shop¤Îµ¬Ìó¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÆÃÅµ²ñ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ëZoom¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅù¡¢¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢Zoom¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊWi-Fi´Ä¶¿ä¾©¡Ë
¢¨¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃÅù¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ²ñ»²²Ã»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÄÌ¿®ÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»öÁ°¤ËZoom¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Zoom»²²Ã¤ÎÆÃÅµ²ñ»²²ÃÍÑURL¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Zoom»²²Ã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Sony Music Shop¡Êhttps://www.sonymusicshop.jp/¡Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Î¡ÚMyPage¡ÛÆâ¡¢¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ°ìÍ÷¡Û¤Ë¤âÉ½¼¨Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÍî´Þ¤à¡Ë¤â¤´ÃíÊ¸¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤Î¼õ¼èµñÈÝÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Sony Music Shop¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ç¥¹¥¯
https://www.sonymusicshop.jp/inquiry/
¢¨¤´ÊÖÅú»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤Î10»þ¡Á12»þ¤È13»þ¡Á17»þ¤Þ¤Ç¡£ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ÏµÙ¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£