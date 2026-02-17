ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。五輪公式Xは演技中のスピード感溢れる写真を投稿。海外ファンの注目を集めている。

流し撮りで、2人の流れるような演技を切り取った。

魂の「グラディエーター」を演じた2人。前日のSPで失敗したリフトも問題なくこなし、りくりゅうらしい流れるような美しい演技を全うすると、フリー歴代最高得点を記録した。ペアでは日本初となる金メダル獲得に、2人の目にはうれし涙が溢れた。

五輪公式Xは、「フィギュアスケートのスピードを体感して」として画像を投稿。流し撮りで、高々と舞い上がった三浦とそれを右手一本で持ち上げる木原の姿を見事に捉えた一方で、2人の周囲は残像のように流れている。アーティスティックな1枚には、海外のファンも反応した。

「カメラが細部まで完璧に捉えているのが、まるで現実じゃないみたい。それでいて、氷上のあのスピード感もしっかり伝わってくる」

「スケーターが氷の上を駆け抜けるあのスピード感は、なかなか本当には理解してもらえないんだ」

「エネルギーと勢いが、文字通りダイレクトに伝わってくる」

「恐ろしいほどに、魅了される」

「驚いた、スピードと精度がすごい」

「完璧だった。まさに一流」

「スピード、優雅さ、そしてパワーがすべて同時に……」

「なんという1枚なんだ」

大舞台で撮影された印象的な一枚に魅了される声が続出していた。



