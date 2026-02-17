文化放送『レコメン！』月曜パーソナリティーに乃木坂46・長嶋凛桜＆矢田萌華【コメント全文】
文化放送『レコメン！』（月〜木 後10：00）では、3月30日より、乃木坂46の長嶋凛桜、矢田萌華が月曜パーソナリティーを担当することが決定した。
長嶋と矢田は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる3月30日の放送は、長嶋、矢田の2人で担当する。2人が単独でレギュラーラジオパーソナリティーを務めるのは当番組が初となる。
長嶋と矢田は、ともに2025年2月に6期生として乃木坂46に加入。長嶋凛桜（ながしま・りお）は、2007年5月25日生まれ、北海道出身で、特技はフラダンス・弓道、趣味は散歩・読書。何事も全力で楽しむことができる、明るくポジティブな18歳。矢田萌華（やだ・もえか）は2008年1月27日生まれ、秋田県出身で、乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」では初選抜にしてセンターを担当（瀬戸口心月とWセンター）。食べること、アニメを見ること、人と話すことが大好きな18歳。
【長嶋凛桜】もともとラジオがとても好きでいろいろな番組を聴いていたのですが、自分がパーソナリティを務めさせていただけるとは思ってもいませんでした。まだ乃木坂46に加入して約1年の私たちに3時間という大きな番組を任せていただけることに感謝していますし、「頑張らないと」と思っています。「自分の3時間をどういう色にしていこうかな？」とわくわくしながら考えています。春からどうぞよろしくお願いいたします！
【矢田萌華】文化放送で『レコメン！』の生放送を担当させていただくと聞いた時、私は不安や緊張よりも、ワクワクの方が勝っていました。私は人とお話しするのが好きなので、自分の思っていることや日常のちょっとしたことをリスナーの皆さんと共有できる場所をいただけてとても嬉しいです。この3時間、いろいろな方と楽しい思い出を作りたい気持ちでいっぱいです。頑張ります！
