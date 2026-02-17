タレントの藤本美貴さんが、マットレス＆ピローブランド「テンピュール®︎ 新製品発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 松井秀喜 】 イベント開始後に決まった 爛汽廛薀ぅ催仂讚瓩貌阿犬覆てＫ榿貴 「睡眠は大事にするんですか？」 MCっぷり発揮





余分な熱を逃がし、深部体温のコントロールをサポートする革新的なマットレス「テンピュール®︎ スマートクール」の新製品が2026年4月より発売されます。

3児の母として多忙な毎日を過ごす藤本さんは、睡眠時間について猜振5〜6時間。子どもがいるので朝6時に起きなきゃいけないっていうのは決まってるので、それで何時に寝られるか？っていう。逆に週末、学校がなくて仕事も遅かったり休みだと、9〜10時間寝てる時もある瓩般世しました。





また夫の庄司智春さんは、夜中にお手洗いのため何度も起きてしまうそうで狄欧訌阿縫廛蹈謄ぅ鶲むのが良くないんですかね？瓩班廚凌臾音情を心配していました。





ここで、テンピュール®︎を20年以上愛用し、ブランドアンバサダーを務める元メジャーリーガーの松井秀喜さんがサプライズ登場し、会場には驚きの歓声。松井さんは犁滕院∋間ができたんで、こじ開けて来ました！いま着いたばっかりで瓩帆屬笋に挨拶しました。

松井さんの登場は、イベント開始後に急遽決定し藤本さん含め誰も知らなかったとのこと。そんな中、藤本さんは爐困辰醗ν僂気譴討討發海Δ笋辰匿珪ι覆出来ているっていうところで、体の疲れがとれる違いって感じますか？瓩函動揺もせずMCっぷりを発揮。







松井さんは牋貪抻箸辰舛磴Δ函浮気できないからね。野球選手は、いかに疲れを取るか。次の日に元気にグランドに行くかっていうのは最も大事なことでした瓩噺譴蠅泙靴拭

藤本さんが爛肇譟璽縫鵐阿箸練習とかあるけど、やっぱり睡眠は大事にするんですか？瓩畔垢と、松井さんは爐發舛蹐鵑任后Ｌ邉緇譴砲い襪里呂修鵑覆膨垢ないんですけど、それ以外の時間で、睡眠が一番大事だと思います瓩反臾欧梁臉擇気鯏舛─颯爽と会場を後にしました。



【担当：芸能情報ステーション】