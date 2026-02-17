ぶいすぽっ！がXを更新しました。

【映像】ぶいすぽっ！所属タレントに対する誹謗中傷行為等への対応状況について

「ぶいすぽっ！所属タレントに対する誹謗中傷行為等（性的イラストによる収益化や販売）への対応状況について



平素よりぶいすぽっ！を応援いただき、誠にありがとうございます。



誹謗中傷行為、ストーカー行為、その他の攻撃的行為から、当社所属チームメンバー、タレント及び従業員の権利を守るために設置した「誹謗中傷対策委員会」の活動に関し、以下のとおり報告いたします。





ぶいすぽっ！においては、性的描写や性を想起させるようなイラストの作成、掲載及びそれらにより収益を得ることは厳に禁止しております。その中で、以下のとおり示談が成立いたしましたので、その他の活動内容とともにご報告いたします。・性的イラストを掲載し、収益を得る等、著作権侵害を繰り返していた人物の特定と示談についてぶいすぽっ！所属タレントについて、性的なイラストを作成、XやPixiv，Discord，Patreon等のwebサイトにおいて多数掲載し、収益を得ていた人物を特定いたしました。そのうえで、特定した同人との間で、（1）当該イラストの全部を削除し、今後も、ぶいすぽっ！をはじめとする当社グループ所属のタレントに係る性的イラストの掲載をはじめとする著作権侵害や誹謗中傷行為等を行わない旨の確約（2）当該人物がそれまでに当社に生じさせた損害の賠償として少なくとも1000万円の支払義務を負う（ただし、今後、上記の確約を遵守し、かつその一部として400万円の支払いを遅滞なく完了すれば残部の支払義務を免除する）ことなどを内容とする示談が成立いたしました。誹謗中傷対策委員会の活動はもちろん、活動に魅力的なキャラクター・コンテンツを安心して楽しんでいただくための各種施策、また、被害にあってしまったタレントに対するケアにつきましても、引き続き、全力で取り組んでまいります」

（『ABEMA NEWS』より）