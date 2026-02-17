愛知県・美浜町の牡蠣小屋で期間限定「チーズフォンデュ」登場　牡蠣や海老にとろけるチーズが合わないはずがない！

知多半島の先端より少し手前、愛知県美浜町にある牡蠣小屋で魅力的なメニューが期間限定で提供されている。導入したのはウッドデザインパーク野間にある牡蠣小屋で、牡蠣をはじめとする海鮮やソーセージなどの食材に熱々のチーズを絡めて食べられる「ミニチーズフォンデュ」が2026年2月28日までの2週間限定で利用可能だ。

「海鮮×チーズ」で新しい牡蠣小屋体験

ウッドデザインパーク野間の牡蠣小屋は鉄板で牡蠣をふっくら焼き上げるスタイルの牡蠣小屋で、伊勢湾を望む眺望も強み。今回のチーズフォンデュは、いくつかあるコースのうち食べ放題の「牡蠣ざんまい」と「牡蠣極み」コースを注文した利用者に濃厚なチーズとパン、ソーセージ、ベーコンからなるミニチーズフォンデュのセットも食べ放題で提供する。

日本最大級の牡蠣小屋として昨年11月に開業

牡蠣の旨味とチーズの相性は、牡蠣グラタンを見ても悪いはずがないことは明白。パンに焼き牡蠣とチーズ、ベーコンを乗せて楽しむなどアレンジの自由度も高く、当然ワインやビールとの相性も抜群。調味料の持ち込みもOKで、さらに「極み」コースならホタテや海老、ハマグリ、イイダコなども食べ放題に含まれるので組み合わせはまさに無限大―。近くにお住まいの皆さんが羨ましい！

ちなみに、こちらの牡蠣小屋では同じく2月28日までの期間限定で条件を満たしたグループに牡蠣グラタンをプレゼントするキャンペーンも実施中。画像ギャラリーでは、「牡蠣ざんまい」「牡蠣極み」コースの画像や牡蠣グラタンの画像も掲載している。

【画像】垂涎モノの豪華コース、期間限定キャンペーンの「牡蠣グラタン」も（5枚）