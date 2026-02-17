KDDIとローソンは2月17日、KDDI新宿ビルの社員専用フロアに「ローソンKDDI新宿ビル店」をオープンした。オフィス環境に特化した実験店舗「Real×Tech LAWSON」の第3弾で、初の24時間営業を行う。

KDDI新宿ビルには、通信インフラを24時間365日体制で守るネットワーク運用・保守の部門が入居している。深夜帯も稼働する社員のニーズに応えるため、24時間営業での提供を決めた。20時～翌7時30分の間は無人営業となる。

専用アプリ「オフィスローソンアプリ」での「スマホレジ」決済ができる。自身のスマートフォンで商品をスキャンして決済するため、レジに並ぶ必要がない。平均滞在時間は約2.5分と短く、混雑時のスムーズな買い物を実現する。在庫状況や消費期限に応じて価格を変動させる「ダイナミックプライシング」を導入しており、アプリ上で割引商品が通知される。

このほか、省人化技術として、飲料陳列ロボットを導入し、従業員の業務負荷を軽減する。また、防犯カメラのデータを活用した、AIエージェントによる店舗運営サポートの検証も行う。専門スタッフによる服薬指導などが受けられる「リモート接客ブース」も設置された。

両社は今後、本店舗での検証結果をもとに、他企業のオフィスなどへの展開を目指すとしている。