「君たちは自分のクオリティをまだ理解できていない」２戦10発。連勝スタートの徳島、指揮官が試合後のロッカールームで鼓舞「明日も休みなし」
圧巻の連勝スタートだ。
今季からゲルト・エンゲルス監督が率いる徳島は、２月７日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド開幕節の奈良戦で６−０の完勝。続く２節・新潟戦も４−０の完封勝利。２戦合計10ゴールで無失点。盤石の戦いぶりを見せている。
クラブの公式YouTubeチャンネルが、新潟戦にフォーカスした動画を公開。試合後のロッカールームで、68歳のドイツ人指揮官が流暢な日本語で語りかける。「少ないチャンスで点を取った。非常に良かった」など選手たちの健闘を称え、こう続ける。
「でも、これから続けましょう。君たちはたぶん、自分のクオリティをまだ理解できていないと思います。もっともっとできる、絶対にもっとできる。もっと自信を持って。めっちゃクオリティがある。思い切り活かしましょう。まだ終わってないよ」
続けて「明日も休みなし」と予定を発表。「まだタイミング的にちょっと早い。あるタイミングでしっかり休みましょう。今、甘くなるのも良くない」という考えだ。「続けましょう、甘くならないように」と繰り返した。
上々の滑り出しも、慢心はない。次節は22日に富山と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キープゴーイング！ 徳島指揮官が熱く語る！「もっともっとできる、絶対にもっとできる」
今季からゲルト・エンゲルス監督が率いる徳島は、２月７日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド開幕節の奈良戦で６−０の完勝。続く２節・新潟戦も４−０の完封勝利。２戦合計10ゴールで無失点。盤石の戦いぶりを見せている。
クラブの公式YouTubeチャンネルが、新潟戦にフォーカスした動画を公開。試合後のロッカールームで、68歳のドイツ人指揮官が流暢な日本語で語りかける。「少ないチャンスで点を取った。非常に良かった」など選手たちの健闘を称え、こう続ける。
続けて「明日も休みなし」と予定を発表。「まだタイミング的にちょっと早い。あるタイミングでしっかり休みましょう。今、甘くなるのも良くない」という考えだ。「続けましょう、甘くならないように」と繰り返した。
上々の滑り出しも、慢心はない。次節は22日に富山と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キープゴーイング！ 徳島指揮官が熱く語る！「もっともっとできる、絶対にもっとできる」