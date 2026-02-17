「凄く楽しそう」安藤サクラ、ニューヨークでの去年の誕生日ショット公開「今年は日本で過ごせますか？」
俳優の安藤サクラさんは2月17日、自身のInstagramを更新。1年前の誕生日の様子を公開しました。
【写真】安藤サクラの1年前の誕生日ショット
ファンからは「楽しそうでなにより 今年は日本で過ごせますか？」「凄く楽しそうな安藤さん 憧れます」「イブおめでとう」「去年はニューヨークにいらっしゃったのですね」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「イブおめでとう」安藤さんは、「去年の誕生日 2月 2025 in New York」とつづり、モノクロの写真を1枚投稿。飲食店のような場所で、ポーズを決める安藤さんの姿が写っています。周囲の客も笑顔を見せ、店内は和やかな雰囲気です。安藤さん自身も笑顔を見せており、その場の楽しさが伝わってくる1枚です。安藤さんの誕生日は2月18日なので、もうすぐですね。
「in Los Angeles」15日には「in Los Angeles」とつづり、1枚の写真を公開した安藤さん。仕事の撮影前と思われる準備風景です。映画監督で姉の安藤桃子さんの姿も見え、姉妹の共演に思わず目を引かれます。今後の投稿も楽しみですね。
