小松菜奈、おなかちら見えの新アー写公開！ 美しさがシンプルに際立つモノクロショットも披露
俳優の小松菜奈さんは2月16日、自身のInstagramを更新。新しいアーティスト写真を公開しました。
【写真】小松菜奈、新アー写で腹ちらショット披露
この投稿には、記事執筆時点の17日現在で8万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】小松菜奈、新アー写で腹ちらショット披露
Tシャツめくりポーズでおなかがちらり小松さんは「New artist photos」とつづり、3枚のアーティスト写真を投稿。1枚目と3枚目はモノクロ写真です。前者ではシャツ、後者では千鳥格子柄のジャケットを着用しており、小松さんのシンプルな美しさが際立っています。また、2枚目では茶色いジャケットとピンク色のTシャツにジーンズを合わせたコーディネートを披露。左手の親指でTシャツをめくり、美しいおなかがちらりと見えています。
この投稿には、記事執筆時点の17日現在で8万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
モデルショットでも腹見せ！1月13日には、モデルショットを投稿した小松さん。ユニークな形の眼鏡や白いハトが写っているのが気になりますが、Tシャツとジーンズの間から美しいおなかが見えていることにも注目です。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)