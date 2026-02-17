南極で皆既日食を観測する人々＝2021年12月4日/Felipe Trueba/Imagen Chile/AP

（CNN）今年最初の日食が17日に起こる。天文サイト「タイム・アンド・デイト」によると、「リング・オブ・ファイア（炎の輪）」と呼ばれるこの金環日食を見ることができるのは、世界人口の約2%だけだ。

金環日食は、「月が地球と太陽の間を直線上に通過する際、軌道上の月の位置が太陽から遠すぎて表面を覆いきれない」場合に発生する。米メリーランド州グリーンベルトにある航空宇宙局（NASA）ゴダード宇宙飛行センターのC・アレックス・ヤング氏はメールでそう説明した。

その結果、月の暗いシルエットを囲むように太陽の輝く輪「リング・オブ・ファイア」が現れるという。月が太陽を完全に覆うと皆既日食となる。NASAによると、月が太陽と地球の間を通過する際に太陽と月と地球が完全に一直線にならない場合に発生するのが部分日食だ。

金環日食が最もよく見えるのは、南極大陸のごく一部。南極大陸の残りの部分と、アフリカ、南米の一部では部分日食が見える。

金環日食は1〜2年に1度起きるが、世界のほとんどの地域で観測できない。2027年2月6日に発生する金環日食は、南米とアフリカのより広い範囲で観測できるという。ヤング氏によると、米国で次に金環日食を観測できるのは39年になる。

今回の金環日食は24年以降で初めて。

細い金環が通過するのは南極上空のみのため、多くの人がライブ配信の映像でしか観測できない。「これはまったく幾何学的な問題だ」とヤング氏。「これを見るには、細い金環の軌跡上の正確な場所にいなければならない。だからこそ、今回のような日食を見ることは非常にまれなのだ」

金環日食は、南極コンコルディア基地の現地時間午後6時48分に始まり、午後7時47分にピークを迎えるという。現象は約2時間続く。