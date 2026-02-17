フジテレビ系『ぽかぽか』

フジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金曜午前11時50分）が17日に放送され、「第1回WBC優勝の投手＆捕手が集結」としてプロ野球OBが登場した。豪華メンバーに野球ファンも「何で出てるのwww」「おもろすぎる」と沸き立っている。

ゲスト出演したのは、谷繁元信氏、里崎智也氏、渡辺俊介氏の3人だ。いずれも中日やロッテの黄金期で活躍し、第1回ワールド・ベースボール・クラシックの野球日本代表「侍ジャパン」で世界一に輝いたメンバーだ。

谷繁氏と里崎氏はキャッチャーゆえの苦悩を語り、チームを牽引したイチロー氏の裏話、私生活などのトークを展開。ファンからも「過去一面白過ぎるww」「この人たちめっちゃ面白い」「最高すぎる」と反響を呼んだ。

また、アンダースローで活躍した渡辺氏は「テニスのスマッシュが打てない」「乾杯しようとしても低くなる」などの、“下手投げギャグ”を披露して笑いを誘った。久々に見たファンも多かったようで、「誰かと思ったら俊介か！」「え待って渡辺俊介出てる!?」「ぽかぽかに内川聖一さん出てる！と思ったら元ロッテ渡辺俊介さんだった笑」「渡辺さんなんか雰囲気変わった？」と注目された。（Full-Count編集部）