自宅工事中の辻希美「キッチン使えないから」オーブン＆ホームベーカリーで作った具沢山ピザ公開「本格的ですごい」「子どもも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの辻希美が2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。オーブンとホームベーカリーを使用して作ったピザを公開した。
【写真】5児のママタレ「本格的ですごい」具沢山の手作りピザ披露
11日に更新したブログにて、自宅リビングに床暖房を設置する工事のため「リビングをスタジオに移動させました笑」と報告していた辻。今回の投稿では「キッチン使えないから オーブンとホームベーカリーがあれば作れるピザにハマった」とつづり、オーブンで焼く前のピザの写真を投稿。クッキングシートを敷いた天板の上には、ピーマンやトマト、マッシュルームやチーズなど具材たっぷりのピザがのっている。
また「具沢山ピザが最高」と添え、焼き上がった後の写真も公開。ふっくらとした生地にチーズがとろりと溶けた食欲をそそるピザを披露した。
この投稿に、ファンからは「彩りも綺麗」「本格的ですごい」「子どもも喜びそう」「絶対美味しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、具沢山の手作りピザ披露
◆辻希美の投稿に「本格的ですごい」の声
