彼女を怒らせずに「もっと可愛くなってもらいたい」と伝えるセリフ９パターン
彼女に可愛くなってほしいけど、ケンカになりそうなのでダメ出しはできない…。そんなストレスを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「彼女を怒らせずに『もっと可愛くなってもらいたい』と伝えるセリフ」をご紹介します。
【１】「今のままでも可愛いけど、もっとキレイな○○を見たい！」と、笑顔で伝える
「何かグッとくる」（２０代女性）など、恋人の最高の姿を見たいという気持ちをストレートに伝える方法です。「今度、有名な美容室に行こうと思ってるんだけど、一緒にどう？」など、彼女がワクワクするひと言を添えると、提案を受け入れてもらいやすくなるでしょう。
【２】「ウエディングドレスを着る前に痩せなきゃね（笑）」と、冗談ながらドキッとすることを言う
「それを言われたら何も言い返せない」（２０代女性）など、最もキレイでいたいシーンを引き合いに出し、改善を促す方法です。挙式の話題をちらつかせるだけでも、女性の美意識を高める効果はありそうです。
【３】「顔がキレイ系だから、ショートにして可愛さを足したら」と、まず褒めてから改善を促す
「全然悪い気がしない（笑）」（２０代女性）など、先に褒められることで男性の提案がダメ出しに聞こえないパターンです。お世辞ではなくて本気の発言と思われるよう、最初の褒め言葉は真顔で口にするくらいがちょうどいいでしょう。
【４】「読モの○○と似ている部分があるよね」と、現実的なラインの目標を教える
「自然と意識しちゃう」（２０代女性）など、彼女が「頑張ればなんとかなりそう」と感じる目標を示すのも有効な作戦のようです。読モ相手であれば、「目はこの子よりおまえの方が可愛い」などと持ち上げても、それほど嫌みに響かないでしょう。
【５】彼女の好きな芸能人に対し、「この髪型好き！」などと好意的な反応を示す
「彼が好きなら私も安心してその髪にトライできる」（２０代女性）など、彼女の憧れの人を評価することで、可愛くなろうとする気持ちを刺激する方法です。ただし、自分だけが好きなグラビアアイドルなどを例に挙げると彼女を怒らせてしまうかもしれません。
【６】「今日の服装も似合ってるね、次はこんな服もどう？」とバリエーションを増やすよう提案する
「新しいファッションに挑戦する気になる」（２０代女性）のように、いろいろな服が似合うことをほのめかしてスタイルの幅を広げさせる方法です。「シックにまとめた方が大人っぽさが引き立つよ」など、オススメの理由を言えると、彼女も前向きに検討してくれるでしょう。
【７】「俺も筋トレに励むから、お前もエクササイズしよう！」と、一緒にシェイプアップを提案してみる
「一緒に頑張るの大好き！」（２０代女性）など、「恋人と同じ目標に取り組む」ことにワクワクする女性もいるようです。実際に引き締まった肉体をつくりあげ、口だけではなく行動で示せば、女性のモチベーションも高まるでしょう。
【８】じゃれ合いながら「お肉チェック（笑）」とお腹をぷにぷにする
「楽しさ半分、焦り半分って気分になる」（２０代女性）など、ダメ出しを笑いの中に溶け込ませることで女性を怒らせない方法です。ただし、冗談めかしても女性は多少傷つくので、欠点を繰り返し指摘するのは控えましょう。
【９】「こうしたらもっと可愛くなるよ」と、控えめに改善方法を伝える
「『もっと』可愛くなる、というのがポイント」（２０代女性）など、ポジティブな提案なら女性も自然に受け入れられるようです。ネガティブな印象を与えないためには、「今も可愛いけど」といった大前提をまず伝えることが大切でしょう。
ほかにも「彼女を怒らせずに『もっと可愛くなってもらいたい』と伝えるセリフ」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
