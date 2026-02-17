◆練習試合 巨人−ロッテ（１７日・那覇）

巨人のドラフト３位・山城京平投手の投球に、セルラースタジアムがどよめきに包まれた。沖縄出身のサウスポーは、拍手の中マウンドに上がると、投球練習の初球に１４７キロ。身長１７４センチの体をトルネード気味にひねるダイナミックなフォームで、立ち上がりから快速球を連発した。

１４０キロ台後半の直球でグイグイ押し、初回の最速は１４９キロ。先頭の高部をスライダーで三振に仕留めると、小川、藤原を力で押し込み３者凡退に仕留めた。決して大きくない体から繰り出されるキレのいい直球に、地元・沖縄のファンが沸いた。

２回１死から連打でピンチを招いたが、池田を併殺に料理。２回を２安打無失点１奪三振と上々のデビューを飾った。

巨人の支配下ルーキーは１５日の広島戦でドラ１の竹丸、ドラ２の田和、ドラ４の皆川がアピールに成功。山城も実力の一端を示し、ルーキー大豊作の予感が漂ってきた。

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏に侍ジャパン大学代表。１７４センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸１０００万円。背番号３６。