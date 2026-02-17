【三重県公立高校入試2026】前期選抜等の合格内定者数 後期選抜の募集人数 全日制課程では52校118学科･コースで実施 募集人員は6419人 令和8年度〈全校掲載・一覧〉
三重県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校の前期選抜などの合格内定者数および後期選抜の募集人数を発表しました。
【全校掲載】三重県公立高校・前期選抜等の合格内定者数・後期選抜の募集人数 一覧はコチラ
前期選抜は、全日制課程では48校110学科・コース、定時制課程では5校12学科、通信制課程では1校1学科などで実施されました。
【前期選抜などの合格内定者数】
■全日制課程
1万人の入学定員に対して、合格内定者数は3542人で、定員に対する割合は、35.4％
■定時制課程
770人の入学定員に対して、合格内定者数は202人、定員に対する割合は、26.2％
■通信制課程
500人の入学定員に対して、合格内定者数は48人、定員に対する割合は、9.6％
【後期選抜の実施校・募集人数】
■全日制課程
52校118学科・コースで実施され、募集人数は6419人
■定時制課程
11校18学科で実施され、募集人数は558人
■通信制課程
2校2学科で実施され、募集人数は392人
後期選抜の出願は、2月5日（木）～2月20日（金）午後5時まで受け付けていて、その後志願変更を経たのちに最終的な志願状況が確定します。
検査期日は、3月10日（火）で、合格者の発表は、3月17日（火）午前9時30分です。
前期選抜などの合格内定者数、および後期選抜の募集人数を画像で掲載します。