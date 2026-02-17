◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は史上初の快挙となった。

＊ ＊ ＊

横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が「リュウちゃん」の偉業を祝福した。木原とは中京大中京高で３年間クラスメート。木原のことを「リュウちゃん」と呼ぶなど、競技の垣根を越えて親交があった。金メダル獲得にクラブを通して以下のコメントを寄せた。

「リュウちゃん、本当におめでとう！ 高校時代、３年間同じクラスで過ごした同級生が、こうして世界一になる姿を見て、心からうれしく思いましたし、大きな刺激ももらいました。日本を代表してあの舞台で金メダルを獲得したことは、日本国民に勇気と感動を与えてくれたと思います。まずは“ありがとう”と“お疲れさまでした”という気持ちを伝えたいです。

ショートプログラムからフリーでの大逆転、そして最後まであきらめない姿勢は、スポーツが持つエンターテインメントとしての力を強く感じさせてくれました。自分もサッカー選手として、最後まで戦い抜く姿を見せることがファン・サポーターの皆さんに勇気を届けることにつながると思っています。競技は違っても、お互いにスポーツを通じて多くの人に感動を届け、日本全体を盛り上げていける存在でありたいです。

演技を見ていて本当に感動し、思わず涙が出ました。彼はシングルからペアへ転向する中で多くの苦労を重ねてきたので、それが報われたのだと思います。人の悪口を言わない、とても優しくて、いつもニコニコしている仲間です。高校時代は漫画好きで、特に『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』が大好きで、週刊少年ジャンプを一緒に読んでいたのも懐かしい思い出です」

木原が海外を拠点に活動しており、卒業後は顔を合わせる機会はないというが、大会前には「リュウちゃんは昔からフィギュアで有名でしたし、お互いに年齢も重ねてベテランと呼ばれるようになってきましたけど、彼も世界一を目指せる場所にいて、自分も現役をやらせてもらっているのですごく刺激になるし、全力で応援したい」と話していた。