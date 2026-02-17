ZORN、後藤真希をフィーチャリングした新曲「地元LOVE」MV公開 「恋愛レボリューション21」の歌詞をサンプリング
ラッパーのZORNが、歌手の後藤真希とコラボレーションした新曲「地元LOVE feat. 後藤真希」のミュージックビデオを自身の公式YouTubeチャンネルで公開した。
【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオ
「地元LOVE feat. 後藤真希」は、16日に日本武道館で行われたライブ『All My Homies presents "Family Day"』で初披露された楽曲。客演には、ZORNが写真集『flos』を拝読中に受けた天啓に従って送ったという熱いラブコールに応える形で後藤が参加しており、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」の歌詞がサンプリングされている。
サウンドプロデュースはBACHLOGICが手がけ、ZORNと同じ東京都葛飾区が地元の声優・木村昴も友情参加している。
ミュージックビデオは映像作家の山田健人氏が担当。ジャケット写真とメインビジュアルは、写真家・川上智之氏がフィルムカメラを使用して撮影した。楽曲は、きょう17日より配信がスタートした。
同曲のタイトルを冠した単独公演を、7月30日に地元の東京・かつしかシンフォニーヒルズで開催することが決定。同会場は、2019年7月28日にワンマンライブを行った会場で、約7年ぶりの地元での凱旋公演となる。チケットは、ZORNのファンクラブにて、会員限定の先行受付が開始している。
■ワンマンライブ『ZORN「地元LOVE」』公演概要
日程：7月30日（木） 開場 18：00／開演 18：45
会場：東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオ
「地元LOVE feat. 後藤真希」は、16日に日本武道館で行われたライブ『All My Homies presents "Family Day"』で初披露された楽曲。客演には、ZORNが写真集『flos』を拝読中に受けた天啓に従って送ったという熱いラブコールに応える形で後藤が参加しており、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」の歌詞がサンプリングされている。
ミュージックビデオは映像作家の山田健人氏が担当。ジャケット写真とメインビジュアルは、写真家・川上智之氏がフィルムカメラを使用して撮影した。楽曲は、きょう17日より配信がスタートした。
同曲のタイトルを冠した単独公演を、7月30日に地元の東京・かつしかシンフォニーヒルズで開催することが決定。同会場は、2019年7月28日にワンマンライブを行った会場で、約7年ぶりの地元での凱旋公演となる。チケットは、ZORNのファンクラブにて、会員限定の先行受付が開始している。
■ワンマンライブ『ZORN「地元LOVE」』公演概要
日程：7月30日（木） 開場 18：00／開演 18：45
会場：東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール