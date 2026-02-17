毛穴撫子の新作スプレー♡湯上がり全身うるおいケア
大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から、お風呂上がりの乾燥対策にぴったりな『毛穴撫子湯上がりスプレー』が登場。2026年3月23日（月）以降順次ロフトにて先行発売、4月6日（月）より一般発売されます。シュッとひと吹きで全身うるおう、新発想の保湿ケアに注目です♡
全身うるおう新作スプレー
毛穴撫子湯上がりスプレー
価格：2,255円（税込）
沖縄県産タマヌオイル*inのオイルドロップが弾けてなじみ、肌や髪のうるおいをキープ。ベタつきにくいさらっとした使用感で、乾燥が気になる髪・顔・からだに使えます。
容器は逆さにしても噴射できる設計。手の届きにくい背中までしっかりケアできます。
容量：150mL
*テリハボク種子油（皮膚コンディショニング成分）
こだわりの成分と香り
タマヌオイルって？
タマヌ（＝テリハボク）の種子からわずかしか抽出できない希少なオイル。保湿力に優れ、乾燥や肌荒れに幅広く使われてきたと言われています。
香りは厳選した3種の精油をブレンドした「かんきつ精油の香り」。オレンジ油をベースに、アトラスシーダー樹皮油、ユズ果皮油を組み合わせ、ほっとやすらぐような香りに仕上げました。
合成香料／着色料／鉱物油／石油系界面活性剤／シリコン／アルコール／パラベン不使用の7つのフリー処方も魅力です。
清潔な肌から15㎝ほど離して、乾燥が気になる部分に吹きかけてください。体だけでなく髪や顔にもお使いいただけます。
※容器は振らずにご使用ください。
インバスケアもおすすめ
毛穴撫子重曹洗えるスクラブ
価格：2,200円（税込）
重曹1＆とうもろこし2のやわらかスクラブで、全身まるごとつるんっ！ボディソープとしても使え、かんきつ精油の香りで心地よくケアできます。
容量：280g
*1炭酸水素Na（洗浄成分）
*2トウモロコシ穂軸
湯上がりの新習慣に♡
お風呂上がりの“うっかり乾燥”を防ぐ毛穴撫子のスプレーは、忙しい毎日に頼れる一本。ベタつかず、全身に使える手軽さもうれしいポイントです。
スクラブとの合わせ使いで、思わず撫でたくなるしっとりボディを目指してみては♡