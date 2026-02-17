吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。横浜ではライトアップされたみなとみらいを訪ねた写真、浅草ではシンボルとなっている雷門の大きな提灯の裏側で撮った写真などを投稿した。
【動画】上目遣いでゆらゆら 可愛い動きを真似てみせる吉田優利
さらに「最近は米がだいすきで、大きめの一口でいただいてます」「よくXに食べた物もあげてるので覗いてみてください」と記すと、インスタグラムでも美味しそうな食べ物の写真を一挙に大公開した。大きなカニの足を掴み上げて「おーっ」という表情を浮かべた写真から、海鮮丼、庶民派の餃子定食、回転寿司、おにぎり、そしてイチゴたっぷりのスイーツまで、その内容はバラエティに富んでいた。最後はAI生成で人気の動画を真似したような可愛らしい動きを演じて、ファンの目を楽しませていた。米国女子ツアーに本格参戦して2年目となった昨年は、堅実な成績でCMEグローブポイントランキングは73位でフィニッシュ。80位以内の選手に付与されるカテゴリー1のシード権を獲得した。今年の初戦は2月19日に開幕する「ホンダLPGAタイランド」に、妹の鈴とともに参戦する予定。米ツアー参戦3年目となる今季こそ、念願の初優勝を飾ることを楽しみに、多くのファンが日本から声援を送っている。
