7900万円加算の松山英樹が4位浮上 久常涼は10位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
今大会で8位タイに入った松山英樹は賞金51万5000ドル（約7900万円）を獲得。今季通算を191万7470ドル（約2億9387万円）として、6位から4位に浮上した。久常涼も同じく8位に入り、今季獲得賞金を150万9177ドル（約2億3135万円）に上積み。順位は8位から10位に後退した。平田憲聖は20ランクダウンの93位。金谷拓実は94→110位、中島啓太は109→126位にそれぞれ順位を下げた。ランキング1位は今大会の優勝賞金360万ドル（約5億5286万円）を加えたコリン・モリカワ（米国）。2位にクリストファー・ゴッタラップ、3位には世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（ともに米国）が続いた。
