将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行について、大盤解説会で解説を務める大橋貴洸七段（33）と、聞き手の室田伊緒女流三段（36）に話を聞いた。

ここまで53手進んだ。大橋は「駒がぶつかる変化もありましたが、じっくりした展開に。漠然とした局面で、この後は息の長い、陣地争いのような展開になるのではないでしょうか」と述べた。

ポイントとして挙げたのは、互いに持ち駒となっている桂の使い方。「上手く使えるような組み立てをこの後していくとは思います」と話した。室田は「先手（藤井）の場合、どこかで▲2四桂とかはあるかも」と語る。大橋は「それだと一気に流れが早くなりそう」と応じた。

ここまでの消費時間は▲藤井2時間21分、△永瀬39分。室田は「この辺りで永瀬さんが時間を使うのでは。1日目が終わったタイミングで、2人の時間差にも注目したいですね」とした。