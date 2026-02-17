トリノ、バンクーバー五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さんが１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、木原龍一・三浦璃来ペアが日本人ペアとして初の金メダルを獲得したことに、喜びを爆発させた。

この日は、りくりゅうペアが５位からの大逆転で金メダルを獲得したニュースを特集。ＳＰでのリフトの失敗から立て直しての演技に、日本中が沸きに沸いた。

安藤さんは「言葉にならないぐらい、点差を見たら逆転はあり得るが、若手の選手もでてきているし、怖いなと。でもここはさすがだなと思いました」と拍手。番組ではメダル獲得数をパネルで紹介しており、金メダルの欄にりくりゅうペアの写真が貼られた。

すると安藤さんは「ちょっとここでいいですか？」と切り出し「フィギュア、金をいただきました！」と歓喜。恵俊彰が「気にしてたんだ」「今日はジャンプもフィギュアも金でって話だったんですもんね」と、やはり解説で登場した葛西紀明氏にも声かけをした。

恵は「やはり、各競技の方々は、自分の競技で金が取れるか気になるらしくて、安藤さん、ずっと気にしてたんですもんね」と聞いた。安藤は「違う番組で、スノボの（成田）童夢さんと、葛西さんと一緒になって。すごいドヤ顔で『全部金はスノボです』って言われて悔しかった」と裏話を披露。その直後のフィギュア金に「良かった。やった」と歓喜していた。