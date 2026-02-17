史上最大の逆境2人で乗り越え「りくりゅう」フリー世界歴代最高158.13で史上最大の大逆転！日本ペア初金メダル【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピックは大会11日目。

フィギュアスケートのペアで、三浦璃来選手（24）・木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペアが大逆転で日本史上初の金メダルを獲得です。

世界選手権王者のりくりゅうペアは前日のショートプログラム（SP）で5位と出遅れ、フリーに臨みました。

実況：

高さ、切れがあります。非常にいい入りです。なんてきれいなんでしょう。完璧です。

息の合った演技を見せ、さらにショートプログラムでミスが出たリフトへ。

実況：

素晴らしいスピードと安定感。終わりまでスムーズ。やりました！すごい！すごい！すごい！この演技宇宙一ですよ！

2人はフリーで世界歴代最高となる158.13をたたきだし逆転優勝。

トップと6.9点差からの金メダルは、現行の採点制度では史上最大の大逆転です。

これで日本選手団のメダルは冬季大会最多タイとなる18個となりました。

ペア日本初の金メダル・木原龍一選手：

ずっと泣いてたんですが。

ペア日本初の金メダル・三浦璃来選手：

ずっと泣いているんですよ、いつも引っ張ってくれる龍一君が。だから今回は私がお姉さんでした。どんなに苦しいところでも笑顔で滑るのが（2人の）強み。

木原龍一選手：

きょう笑顔が。

三浦璃来選手：

そう、きょう笑顔じゃなかった。

木原龍一選手：

史上最大の逆境だったと思うが、2人で乗り越えて最高の色をつかめた。