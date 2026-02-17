芹澤 優、『MFゴースト 3rd Season』OPテーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」MV解禁！
声優とアイドルのハイブリットユニット“i☆Ris“のメンバー芹澤 優が、2026年1月4日（日）より放送開始となったTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』のOPテーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」のMusic Videoを2026年2月25日のシングル発売に先駆けて、i☆Ris公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。近未来を駆け抜け、”時代（とき）を貫く”ほどの疾走感あふれる映像となっている。また同時に、本楽曲のフル尺音源が初解禁となった。
3度目となる芹澤 優×MOTSUの最強タッグが実現した本MVは、近未来の首都高を駆け抜ける圧倒的なスピード感と迫力あふれる映像で、『MFゴースト』の世界感を表現。作中で主人公・片桐夏向が搭乗する「TOYOTA 86」をはじめ「YARIS」「フェアレディZ」など、計5台の車が登場。さらに、ライトブルー×イエローの新衣装で披露される、芹澤優とMOTSUの息の合ったキレのある“テクパラ”ダンスにも注目だ。
●配信情報
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』OPテーマ
「TIMELESS POWER feat. MOTSU」
配信中
配信リンクはこちら
https://avex.lnk.to/TIMELESSPOWERFULL
●リリース情報
芹澤 優
「TIMELESS POWER feat. MOTSU / Horizon」
2月25日発売
【CD+Blu‐ray】
品番：EYCA-14922/B
価格：￥2,750（税込）
【CD only】
品番：EYCA-14923
価格：￥1,980（税込）
＜CD＞※全共通
M-1. TIMELESS POWER feat. MOTSU
作詞・作曲：MOTSU 編曲 :大久保薫
M-2. Horizon
作詞・作曲・編曲：徳永暁人
M-3. TIMELESS POWER feat. MOTSU -instrumental-
M-4. Horizon -instrumental-
M-5. TIMELESS POWER feat. MOTSU -TV size ver.-
M-6. Horizon -Off Main Vocal-
＜BD＞
TIMELESS POWER feat. MOTSU -Music Video-
TIMELESS POWER feat. MOTSU -Off Shot Movie-
●作品情報
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』
TOKYO MX 毎週日曜 23:30〜
ＢＳ日テレ 毎週日曜 23:30〜
RKB毎日放送 毎週日曜 25:20〜
テレビ愛知 毎週火曜 25:30〜
静岡放送 毎週火曜 26:00〜
読売テレビ 毎週木曜 25:29〜
アニマックス 毎週金曜 19:00〜
※放送予定は変更になる場合がございます。
配信情報
Prime Videoにて毎週木曜 23:30〜 テレビ放送より3日間先行配信中！
dアニメストア、ほかサービスでも順次配信中！
【スタッフ】
原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」所載）
監督：中 智仁
シリーズ構成：山下憲一
脚本：山下憲一、稲荷明比古
キャラクターデザイン：恩田尚之
総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎
3Dディレクター：内田博基
プロップデザイン：新谷真昼
美術監督・設定：明石聖子(STUDIO uni)
色彩設計：田中千春
撮影監督：林 幸司(ハヤブサフィルム)
編集：廣瀬清志(editz)
音楽：土橋安騎夫
音響監督：三間雅文
音響効果：小山健二(SOUND BOX)
音響制作：テクノサウンド
アニメーション制作：FelixFilm
CGアニメーション制作：FelixFilm ／ directrain
製作：MFゴースト製作委員会
OPテーマ：芹澤 優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」
EDテーマ：Himika Akaneya「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」
【キャスト】
片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬
西園寺 恋：佐倉綾音
相葉 瞬：小野大輔
ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史
大石代吾：浪川大輔
赤羽海人：諏訪部順一
石神風神：安元洋貴
沢渡光輝：逢坂良太
八潮 翔：田邊幸輔
北原 望：芹澤 優
坂本雄大：櫻井トオル
大谷洋介：石川界人
ジャクソン・テイラー：中村悠一
前園和宏：宮園拓夢
柳田拓也：坂田将吾
E.ハンニネン：三宅健太
諸星瀬名：八代 拓
エマ・グリーン：相沢菜々子
緒方：畠中 祐
高橋涼介：子安武人
高橋啓介：関 智一
上有史浩：細井 治
秋山 渉：松本保典
武内 樹：岩田光央
池谷浩一郎：矢尾一樹
健二：高木 渉
奥山広也：阪口周平
小柏カイ：神奈延年
田中洋二(実況)：光部 樹
京子：飯田友子
真美：林 鼓子
ナレーション：三木眞一郎
©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会
©API
関連リンク
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』公式サイト
https://mfg-anime.com
芹澤 優オフィシャルサイト
https://yu-serizawa.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優