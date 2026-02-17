芹澤 優、『MFゴースト 3rd Season』OPテーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」MV解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優とアイドルのハイブリットユニット“i☆Ris“のメンバー芹澤 優が、2026年1月4日（日）より放送開始となったTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』のOPテーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」のMusic Videoを2026年2月25日のシングル発売に先駆けて、i☆Ris公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。近未来を駆け抜け、”時代（とき）を貫く”ほどの疾走感あふれる映像となっている。また同時に、本楽曲のフル尺音源が初解禁となった。

3度目となる芹澤 優×MOTSUの最強タッグが実現した本MVは、近未来の首都高を駆け抜ける圧倒的なスピード感と迫力あふれる映像で、『MFゴースト』の世界感を表現。作中で主人公・片桐夏向が搭乗する「TOYOTA 86」をはじめ「YARIS」「フェアレディZ」など、計5台の車が登場。さらに、ライトブルー×イエローの新衣装で披露される、芹澤優とMOTSUの息の合ったキレのある“テクパラ”ダンスにも注目だ。

●配信情報

TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』OPテーマ

「TIMELESS POWER feat. MOTSU」

配信中

配信リンクはこちら

https://avex.lnk.to/TIMELESSPOWERFULL

●リリース情報

芹澤 優

「TIMELESS POWER feat. MOTSU / Horizon」

2月25日発売

【CD+Blu‐ray】



品番：EYCA-14922/B

価格：￥2,750（税込）

【CD only】



品番：EYCA-14923

価格：￥1,980（税込）

＜CD＞※全共通

M-1. TIMELESS POWER feat. MOTSU

作詞・作曲：MOTSU 編曲 :大久保薫

M-2. Horizon

作詞・作曲・編曲：徳永暁人

M-3. TIMELESS POWER feat. MOTSU -instrumental-

M-4. Horizon -instrumental-

M-5. TIMELESS POWER feat. MOTSU -TV size ver.-

M-6. Horizon -Off Main Vocal-

＜BD＞

TIMELESS POWER feat. MOTSU -Music Video-

TIMELESS POWER feat. MOTSU -Off Shot Movie-

●作品情報

TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』



TOKYO MX 毎週日曜 23:30〜

ＢＳ日テレ 毎週日曜 23:30〜

RKB毎日放送 毎週日曜 25:20〜

テレビ愛知 毎週火曜 25:30〜

静岡放送 毎週火曜 26:00〜

読売テレビ 毎週木曜 25:29〜

アニマックス 毎週金曜 19:00〜

※放送予定は変更になる場合がございます。

配信情報

Prime Videoにて毎週木曜 23:30〜 テレビ放送より3日間先行配信中！

dアニメストア、ほかサービスでも順次配信中！

【スタッフ】

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」所載）

監督：中 智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子(STUDIO uni)

色彩設計：田中千春

撮影監督：林 幸司(ハヤブサフィルム)

編集：廣瀬清志(editz)

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二(SOUND BOX)

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm ／ directrain

製作：MFゴースト製作委員会

OPテーマ：芹澤 優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」

EDテーマ：Himika Akaneya「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」

【キャスト】

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺 恋：佐倉綾音

相葉 瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮 翔：田邊幸輔

北原 望：芹澤 優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

諸星瀬名：八代 拓

エマ・グリーン：相沢菜々子

緒方：畠中 祐

高橋涼介：子安武人

高橋啓介：関 智一

上有史浩：細井 治

秋山 渉：松本保典

武内 樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木 渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二(実況)：光部 樹

京子：飯田友子

真美：林 鼓子

ナレーション：三木眞一郎

©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

©API

