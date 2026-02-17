サッカーのＷ杯（米国・メキシコ・カナダ共催、６月１１日開幕）開催国である米国のメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）が現地時間２１日に開幕する。１９９６年のリーグ開始から３０年を迎え、ＭＬＳのバイス・プレジデントを務めるダン・コートマンシュＣＣＯが１７日、オンラインで日本メディアの合同取材に対応した。コートマンシュ氏は、日本代表のＷ杯でのベースキャンプ地にテネシー州ナッシュビルが決定したと複数メディアで報じられた件について、ＭＬＳ幹部で初めて言及し「報道で見た限りではナッシュビルに決まっているという話でしたが、ＭＬＳが５〜７月まで休む期間に世界のさまざまなチームを（ＭＬＳクラブの施設に）迎え入れる」と話した。

同氏は、ナッシュビルＳＣが本拠とする同都市の特徴について「ワールドクラスの施設を備えている。３万５０００人収容のスタジアムでは毎週、満員になる、そういった熱気を持っている。クラブＷ杯（２５年）、米国代表の試合、ゴールドカップも行われた熱狂的な地域で、音楽でもロック、カントリーミュージックが有名だ」と説明し、「日本が来るという報道が事実であるといいですね」と笑みを浮かべて語った。