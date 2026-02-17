FANTASTICS、”春らしさ満開”8人揃って『ViVi』表紙に初登場 ファッション番長・堀夏喜プロデュースの爽やかビジュアルを公開

FANTASTICS、”春らしさ満開”8人揃って『ViVi』表紙に初登場 ファッション番長・堀夏喜プロデュースの爽やかビジュアルを公開