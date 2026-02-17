FANTASTICS、”春らしさ満開”8人揃って『ViVi』表紙に初登場 ファッション番長・堀夏喜プロデュースの爽やかビジュアルを公開
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）がデビュー8年目を迎え、20日発売の『ViVi』4月号増刊（講談社）の表紙に登場。全員揃っての表紙は今回が初となる。
【別カット】爽やか…！春らしさ満開のビジュアルを披露するFANTASTICS
同誌では、全員表紙のスペシャルな撮影ということで、＃ふぁんたラボという設定で、さまざまな角度からFANTASTICSを深堀り。細かいパーツのサイズや、2択質問、メロイ個性まで、いままでみせたことのないFANTASTICSの魅力が盛りだくさんの企画特集となっている。
さらにソロインタビューでは、デビュー8年目を迎えて目指すものやベストアルバムについてのインタビューも実施。ファッション番長・堀夏喜がプロデュースしたというFANTASTICSに魅力あふれるビジュアルにも注目だ。
【別カット】爽やか…！春らしさ満開のビジュアルを披露するFANTASTICS
同誌では、全員表紙のスペシャルな撮影ということで、＃ふぁんたラボという設定で、さまざまな角度からFANTASTICSを深堀り。細かいパーツのサイズや、2択質問、メロイ個性まで、いままでみせたことのないFANTASTICSの魅力が盛りだくさんの企画特集となっている。
さらにソロインタビューでは、デビュー8年目を迎えて目指すものやベストアルバムについてのインタビューも実施。ファッション番長・堀夏喜がプロデュースしたというFANTASTICSに魅力あふれるビジュアルにも注目だ。