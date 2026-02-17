ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現在の体調と、ファンへの呼びかけを綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「帯状疱疹は噂通り痛いです」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「帯状疱疹は避けて通りたいと思います♪」と題した投稿で、「帯状疱疹の治療に専念するのと、楽しみ〜な頼まれごとがあるのでそちらを優先させていただきます」と現況を報告。







続けて、「ぐっふっふっふ…頼まれごとを皆さんに発表できるのを楽しみにしつつ治療しまぁ〜す」と、過酷な闘病生活の中でもユーモアを忘れない前向きな姿勢を見せました。







最後に「帯状疱疹は噂通り痛いです。できるようであれば罹患する前にワクチン接種はおすすめです」と、ファンへ予防の大切さを呼びかけ、投稿を締めくくりました。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



