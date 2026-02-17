お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲスト出演した元プロ野球選手の話術に驚く場面があった。

同番組には「第1回WBC優勝メンバー ピッチャーだけじゃなくてキャッチャーももっと褒めてよSP」として、元ロッテ捕手の里崎智也氏の他、元中日監督の谷繁元信氏、2005年に里崎氏との最優秀バッテリー賞を受賞した元ロッテ投手・渡辺俊介氏がゲスト出演した。

キャッチャーにスポットライトが当たりづらいことを嘆いた里崎氏は「打てばヒーローインタビューに行けるんですけど、守備だけでは行けない」と吐露。「同じ役割なのに、ピッチャーがヒーローインタビューで言うことと、まったく同じことをキャッチャーが言っても批判されちゃう」と打ち明けた。

スタジオでは「えーっ」と驚く声が上がる中、里崎氏は「仮にですよ、ピッチャーがヒーローインタビューで完封した時のコメント」と切り出し、再現してみせた。

まずは投手バージョンとして「今日完封できました、ありがとうございます。調子が悪かったですけど、前半、キャッチャーのサト（里崎）のリードに助けられて、うまく立て直すことができて完封できました。サトに感謝します」と、渡辺氏になり切り披露した。

そして「これもしキャッチャーの僕が言うとですよ、同じ文言ですよ」と前置きしながら、「今日完封できて最高でした。前半渡辺俊ちゃんが、ちょっと投球内容も悪くてバタバタしましたけど」と続けると、レギュラー陣からはクスクスと笑いが。

さらに「僕のリードのさじ加減で調子を持ち直して、僕のリードで渡辺俊ちゃんを完封に導きました、ありがとうございます」と“再現”すると一同は爆笑。手を叩いて喜んだ。

「めちゃくちゃイメージ悪い！」と驚く澤部に、里崎氏は真顔で「悪いでしょ、でも言うてることは一緒ですよ」と念押し。その見事な話術に澤部は「今のでR―1イケるんじゃない？」と感心していた。