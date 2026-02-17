河瀬直美監督の最新作「たしかにあった幻」が公開中だ。

主演は「ファントム・スレッド」などで知られる女優ヴィッキー・クリープス。相手役を務めた寛一郎は「久々に初心に返れた」と、初参加した河瀬組の撮影現場を振り返る。（石塚恵理）

フランスから来日し、神戸市の臓器移植医療センターに勤めるコリー（クリープス）は、欧州に比べて子供の臓器移植のハードルが高い日本の状況をもどかしく思っていた。移植の促進につなげようと、患者や家族の声を記録して同僚たちに伝えるが、うまくいかない。そんな中、旅先で出会った恋人の迅（寛一郎）が、突然姿を消してしまう。

病院での葛藤と、迅との関係性という二つの軸で、命のはかなさや、それでも確かに存在していた時間の尊さを描く。脚本を読んで「河瀬さんは諸行無常を描きたいのかな」と感じたという。「どんなものでも時間とともに変化してしまうし、変化していくべきでもある。迅という役は、変化のために必要な役割だったと思います」

迅は鹿児島・屋久島でコリーと運命的な出会いを果たすが、一緒に暮らし始めてからも定職に就かず、自分のことを語りたがらない。謎めいた役だが、「全部ではないけれど、迅は僕なんです」と話す。

「ゼロから役を作って演じるのは得意じゃなくて、どんな作品でも自分を投影して演じます。今回も、迅の考えを理解するというより、僕の考えでもあると思って演じていた。河瀬さんがそういうふうに迅を作ってくれた部分もありますね」

俳優たちが役そのものになりきるような演出をするのが河瀬監督。いつからカメラが回っているかも知らされず、初参加の自身にとっては「セオリーと違う新鮮なことだらけ」だったという。

「色々な現場で仕事をさせてもらうと、知り合いも増えて、無意識に現場を“ホーム”にしたくなってしまう。でも、河瀬組ではデビュー１年目のような感覚でやらせてもらいました」

撮影開始前に役と同じ生活を重ねる、河瀬流の“役積み”も経験した。２週間ほど屋久島で暮らした。「時間の流れが違うし、人とも一切会わなくて、解放される感じ。夜の森を散歩すると本当に暗くて『ここから落ちたら、誰にも見つけられずに死んでいくんだろうな』と思うんだけど、不思議と怖くはないんですよね」

屋久島の自然と溶け合った感覚を味わえたことが、迅としてのたたずまいに説得力をもたらした。「正解はなくても、誰もが一度は考えたことがあるようなテーマや思いが映像として生々しく映っている。皆さんがどう感じるのか知りたいです」