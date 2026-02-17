はるな愛（53）キンタロー。（44）が17日、都内で、ダイエットサポートサプリメント「酵水素328選」PRイベントに出席した。

はるな愛の人生を描いたドラマ「This is I」が10日、Netflixで配信スタート。「インスタにいろんな国の言葉で感想がたくさん来ています」とその反響を明かした。「国によってはまだ厳しい場所もあるけど、ぜひ届いて欲しい」とすると、「私は出ていないけど…」とポツリ。

「初めてニューハーフの店にたどり着いたのが中学2年かな…」とすると感極まり涙ぐんだ。「その時、本当に自分らしく生きているお姉さん方がいて、笑顔でいられる場所だった」という。「そんな場所があるんだ。自分らしく生きて、みんなが喜んでくれる場所があるんだと思った」とし、「その店で和田（耕治）先生に出会った」と明かした。

「美容整形も自分を愛せるきっかけだった」と振り返ると、「だからいまだにダイエットしたり、理想のかたちでいることが、全てを包み込み、愛せる自分でいられることだと思っています」と述べた。

同作でアイ役を演じる望月春希（18）には、“エアあやや”について「目線を2階席、3階席まで見てやって欲しいとお願いした」という。その結果「すごく練習して完璧にやってくれた」と紹介。「どこ見ていたの？」と聞くと「宇宙まで見ていましたって」とエピソードを明かし、「それくらスケールを大きくやってくれた。あそこは肝になったと思う」とこだわりを述べた。

この日は、キンタロー。と“エアあやや”を披露した。