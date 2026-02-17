千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月15日（日）の同番組では、ゲストの井上咲楽が国民的長寿番組MC就任時の葛藤を明かす場面があった。

今回は、約2年半ぶりに「第4回 いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」を開催。

“感動トーク”と“変顔”を組み合わせる二刀流芸に、や団、ダンビラムーチョの大原優一、スパイクの松浦志穂、ひつじねいりの細田祥平、センチネルのトミサット、そして井上咲楽が挑戦した。

芸人たちが“感動トーク”と“変顔”を披露していくなか、スタジオゲストの井上も「ある芸人さんの言葉で人生が変わりました」というエピソードを語り始める。

平成ノブシコブシの吉村崇からかけられた「自分のことやったほうがいいよ」「テレビってあなたのものじゃないからさ」という言葉をきっかけに、自身の肩書きや存在意義について考え直した過去を明かした。

さらに、国民的長寿番組『新婚さんいらっしゃい！』のMC就任時を振り返り、「ネットでたくさん書かれるんですよ。『井上咲楽はこんなのこなせない』『実力が足りない』とか」と不安を抱えていたことを告白。

そんなとき、大ベテラン漫才師・島田洋七から電話があり、「売れるときも落ちるときも、誰も止められへんねん」「頑張りや」と励まされたという秘話を明かし、トークの流れのまま静かに変顔を披露した。

ノブは井上の変顔を「非常に良かった」高く評価したものの、「なんで洋七さんから電話があったんだ？」と疑問を投げかけ、大悟も「急に出てくる名前じゃなさすぎる」と思わずツッコミを入れていた。