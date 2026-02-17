キューブ<7112.T>が６日続伸している。同社は１６日取引終了後、２６年１２月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比９３．８％増の１億１５００万円としていることが買い手掛かりとなっているようだ。



売上高は同２．１％増の４９億６５００万円となる見通し。売上高におけるＤ２Ｃ（Ｄｉｒｅｃｔ ｔｏ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ：企業が仲介業者を介さずに、自社製品を消費者に直接販売するビジネスモデル）比率と、生産における直貿生産比率の向上などによる収益構造の改革に注力することで売上総利益率を引き上げるとともに、経費構造改革にも取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS