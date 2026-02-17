亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLeminoとWOWOWにて一挙放送・配信されることが決定。あわせて、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼ら追加キャストと、キービジュアル、人物相関図が公開された。

本作は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれる。韓国版は最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる第56回百想芸術大賞テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞した。

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち……その内部は、崩壊寸前の状態だった。そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は、球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

日本リメイク版では、野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム”ドリームズ”の新GM・桜崎準役で亀梨が主演を務めるほか、桜崎を支える編成本部長・蒔田理紗役で長濱ねる、桜崎の前に立ちはだかる球団社長・根岸壮役で野村萬斎が出演する。

新たに出演が発表されたのは、桜崎を取り巻く球団運営スタッフを演じるキャストたち。編成部・三谷原樹役の葉山、スカウト部長・黒川修役の梶原のほか、六角慎司、森優作、中川晴樹、伊藤修子、永野宗典が出演。さらに、万年最下位チーム・ドリームズを率いる監督・西田勝己を板尾創路が演じる。選手陣には、勝地のほか、佳久創、谷恭輔、佐藤祐基、そして韓国からの参加となるチャ・ジュノ、堀井新太が名を連ねる。

また、桜崎が交渉を持ち掛けるライバル球団であるバイキングスのGM・石倉伸夫役として甲本雅裕の出演が決定。加えて、原作韓国ドラマ『ストーブリーグ』からハ・ドグォンのカメオ出演も実現した。そして、桜崎の抱える過去のカギを握る存在として、弟の明人をINIの木村柾哉、元妻の柳佐和子を矢田亜希子が演じる。さらに蒔田理紗の姉・美夕役には剛力彩芽が決定した。一方、球団ドリームズを傘下に持つオーナー企業の会長・根岸光雄役に吉田鋼太郎、会長の息子・根岸龍太役に安井順平がそれぞれ扮する。

公開されたキービジュアルには、桜崎準（亀梨和也）、蒔田理紗（長濱ねる）、根岸壮（野村萬斎）、三谷原樹（葉山奨之）、桜崎明人（木村柾哉）の姿が描かれている。また人物相関図では、桜崎を取り巻くフロント陣、監督、選手、家族、オーナー企業との複雑な関係性が明らかになっている。

（文＝リアルサウンド映画部）