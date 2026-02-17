糖酢鶏塊


四川の定番家庭料理。キャベツじゃない【四川回鍋肉】

中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。

「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？

※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。

■唐揚げの甘酢あんかけ 糖酢鶏塊（タンツゥジーカイ）

この料理は「糖酢排骨（タンツーパイグー）」から着想を得て作った簡単アレンジレシピです。

市販の唐揚げを使って揚げる工程を省略し、時短で酸味と甘味が絶妙にマッチした中華風おかずを再現しました。忙しい日の“お助けおかず”に。

材料（2人分）

鶏の唐揚げ（市販） … 6 〜 8個（約250 〜 300g）

【甘酢あん】

　黒酢・砂糖 … 各大さじ2

　しょうゆ・酒 … 各大さじ1

　水 … 大さじ4

　トマトケチャップ（お好みで） … 大さじ1

しょうが（薄切り） … 2 〜 3枚

にんにく（薄切り） … 2片分

白炒りごま … 少々

サラダ油 … 大さじ1

小ねぎ（小口切り） … 少々

水溶き片栗粉　（片栗粉大さじ1/2＋水大さじ3） … 大さじ1

作り方

1 唐揚げは食べやすい大きさに切り、500Wのオーブントースターに入れ、3 〜 5分温める。甘酢あんの材料をボウルに入れてよく混ぜる。

2 フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、しょうがとにんにくを香りが出るまで炒め、甘酢あんを加え、強火で沸騰させる。

3 水溶き片栗粉を回し入れ、混ぜながらとろみをつけてつやを出す。

4 唐揚げを加え、強火で手早く全体を混ぜ、甘酢あんを絡めて火を止める。

5 器に盛り、白炒りごまをかけ、小ねぎをのせる。

おいしく作るポイント

ソースが煮詰まった状態で唐揚げを加え、短時間でソースを絡めて衣のサクッとした食感を残しましょう。酸味を強くしたい場合は黒酢を少し増やし、甘めが好きならトマトケチャップを足してください。お好みでパプリカやパイナップルを加えると彩りと酸味が増し、より華やかな料理になります。

◆レシピ表記について

計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、

ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。

著者プロフィール

ヤンチャン（楊小溪）

中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！　中国大陸大全』（KADOKAWA）など。

著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』