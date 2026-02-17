左膝を負傷したジンチェンコ。今シーズン中の復帰は難しいようだ。（C）Getty Images

　アヤックスは現地２月16日、オレクサンドル・ジンチェンコの負傷を発表した。

　現在29歳のウクライナ代表DFは、今冬にアーセナルからアヤックスへ期限付き移籍で加入。８日のエールディビジ第22節・AZ戦（１−１）で76分から途中出場し、新天地デビューを果たす。15日に開催された第23節・フォルトゥナ・シッタルト戦（４−１）では先発するも、開始３分に相手と交錯。その際に左膝を痛めたようで、プレー続行は不可能となり、スタッフに抱えられながらピッチを後にしていた。
 
　アヤックスの公式サイトによると、検査の結果、手術が必要と判明。長期間のリハビリに直面するとし、今シーズン中の復帰は不可能と公表した。

　長期離脱を余儀なくされたジンチェンコは、16日に自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。

「打ちのめされている。何が起こったのか、まだ信じられない。この素晴らしいサッカークラブと周囲の人々に出会った初日から、僕は幸せを感じ始め、ピッチ上で再び笑顔を取り戻せた。

　心の底からアヤックスに対して、本当に申し訳なく、罪悪感を抱いている。残念ながらこの状況をコントロールできなかった。僕は、人生最大の宝である家族と共に、この試練を受け入れ、乗り越えていく。すぐに、そしてより強くなって戻ってくる」

　ジンチェンコの負傷はアヤックスにとって痛手となるが、３月に北中米ワールドカップ出場を懸けた欧州プレーオフに臨むウクライナ代表にとっても大打撃となるだろう。

