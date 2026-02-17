「打ちのめされている」アヤックスに衝撃。今冬加入のウクライナ代表DFが左膝の負傷で今季絶望に。SNSで胸中明かす「何が起こったのか、まだ信じられない」
アヤックスは現地２月16日、オレクサンドル・ジンチェンコの負傷を発表した。
現在29歳のウクライナ代表DFは、今冬にアーセナルからアヤックスへ期限付き移籍で加入。８日のエールディビジ第22節・AZ戦（１−１）で76分から途中出場し、新天地デビューを果たす。15日に開催された第23節・フォルトゥナ・シッタルト戦（４−１）では先発するも、開始３分に相手と交錯。その際に左膝を痛めたようで、プレー続行は不可能となり、スタッフに抱えられながらピッチを後にしていた。
アヤックスの公式サイトによると、検査の結果、手術が必要と判明。長期間のリハビリに直面するとし、今シーズン中の復帰は不可能と公表した。
長期離脱を余儀なくされたジンチェンコは、16日に自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。
「打ちのめされている。何が起こったのか、まだ信じられない。この素晴らしいサッカークラブと周囲の人々に出会った初日から、僕は幸せを感じ始め、ピッチ上で再び笑顔を取り戻せた。
心の底からアヤックスに対して、本当に申し訳なく、罪悪感を抱いている。残念ながらこの状況をコントロールできなかった。僕は、人生最大の宝である家族と共に、この試練を受け入れ、乗り越えていく。すぐに、そしてより強くなって戻ってくる」
ジンチェンコの負傷はアヤックスにとって痛手となるが、３月に北中米ワールドカップ出場を懸けた欧州プレーオフに臨むウクライナ代表にとっても大打撃となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ジンチェンコの負傷シーン。スタッフに抱えられながらピッチを後にする
