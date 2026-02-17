川粼桜1st写真集より4種類のカバー解禁！タイトルは『エチュード』に決定
乃木坂46・川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）が4月14日に発売する1st写真集のタイトルが『エチュード』に決定。併せて、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開された。
■各種カバー＆コメント
◎通常版カバー（メイン写真）
憧れだったパリで、最終日の朝に撮影された写真。桜色のドレスに身を包み、朝日を浴びて振り返る大人っぽい一枚。
◎楽天ブックス限定版カバー
ニースの海の上で撮影された一枚。アンニュイな表情でこちらを見つめてくるカット。
◎セブンネットショッピング限定版カバー
ニースの早朝に撮影された写真。弾んだ気持ちが伝わってくる、笑顔のカット。
◎Sony Music Shop限定版カバー
念願だった、パリのスケートリンクで滑ることのできた時のカット。夕日を浴びて、神々しい表情をしている写真。
PHOTO BY 須江隆治
■書籍情報
2026.04.14 ON SALE
乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』
■関連リンク
写真集特設サイト
https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/
写真集公式X
https://x.com/sakuraphotobook
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/