川粼桜1st写真集より4種類のカバー解禁！タイトルは『エチュード』に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46・川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）が4月14日に発売する1st写真集のタイトルが『エチュード』に決定。併せて、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開された。

■各種カバー＆コメント

◎通常版カバー（メイン写真）

憧れだったパリで、最終日の朝に撮影された写真。桜色のドレスに身を包み、朝日を浴びて振り返る大人っぽい一枚。

◎楽天ブックス限定版カバー

ニースの海の上で撮影された一枚。アンニュイな表情でこちらを見つめてくるカット。

◎セブンネットショッピング限定版カバー

ニースの早朝に撮影された写真。弾んだ気持ちが伝わってくる、笑顔のカット。

◎Sony Music Shop限定版カバー

念願だった、パリのスケートリンクで滑ることのできた時のカット。夕日を浴びて、神々しい表情をしている写真。

PHOTO BY 須江隆治

■書籍情報

2026.04.14 ON SALE

乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

■関連リンク

写真集特設サイト

https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

写真集公式X

https://x.com/sakuraphotobook

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/