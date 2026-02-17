17日13時現在の日経平均株価は前日比546.10円（-0.96％）安の5万6260.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは866、変わらずは60。



日経平均マイナス寄与度は243.07円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が131.03円、信越化 <4063>が31.59円、リクルート <6098>が26.97円、ファナック <6954>が24.73円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を48.13円押し上げている。次いでファストリ <9983>が27.28円、ＴＤＫ <6762>が25.32円、住友ファーマ <4506>が9.18円、テルモ <4543>が6.55円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は繊維で、以下、空運、建設、石油・石炭と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、機械が並んでいる。



※13時0分9秒時点



株探ニュース

