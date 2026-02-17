女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が18日、第98話が放送される。

ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（郄石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。