お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が16日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。人生初の1人映画鑑賞について語った。

濱家は「この間初めて1人で映画見に行ってん。人生初1人映画」と告白。映画は「『ナイトフラワー』っていう、北川景子さんと森田望智さんが主演の映画なんですけど」と打ち明けた。

同作には「SUPER BEAVERの渋谷（龍太）さん出てるから見に行って。これは見たいと行ってきてん」と濱家。「どうしようかなと思ったんですけど、ビール1杯だけ買って入ったんですよ」と振り返った。

「トイレ行きたなったら最悪やなと思ったんですけど、でも1杯ぐらいなら大丈夫かなと」としたが「ほんまに、1時間半から2時間ぐらいやったかな、かけてちびちび飲むって初めてちゃうかなあ。飲み切りましたけど」と続けた。

映画は全て「見た。面白かったです」と絶賛し、「初でした。初一人映画」と再度強調した。「仕事終わりに1人で映画行くなんて聞いたことないやろ？この21年、2年の間に」と言い、「ちょっといいかもと思った」と満足げに話した。

相方の山内健司も「なんか凄いことしてるって感じがするよなあ」と同調し、「有意義に時間使ってるよなあっていう感じ」としみじみ。座席は「真ん中の一番右やってん」と人の少ないところを選んだというが「大人になったなあ俺って。42歳のおっさんが。今さら自覚したんかいって話やけど」とも語った。

その際の服装はグレーのパーカーに真っ赤なスウェットパンツだったと言い、「もう42のおっさんってそんな格好せえへんか」と心配。山内は「逆にするんじゃない。ファッションとかもうええわってなって、とにかく楽って」と見解を述べたが、濱家は「ファッションとかもうええわってなってへんねん」と言い張った。

山内は「これは失敬」と謝罪したが、「なんなお前。誰がファッションなんかどうでもええわや。1回でも言うたか、俺が」と濱家。「そのユニクロのフリースも、買って初日に着てきた時、LLLLってシール貼ってあったやんけ」と話して笑わせた。