【ローソン】「ムーミン」の春・夏限定デザイン缶「ムーミン 苺キャンディ缶」を発売 - オンラインギフトでは和紅茶もセットに
ローソンは2月17日より、春夏をイメージしたムーミンのデザイン缶「ムーミン 苺キャンディ缶」を、全国の「ローソン店舗」および「ローソンオンラインギフト」にて販売している。
ローソン「ムーミン 苺キャンディ缶(春・夏)」
昨年12月に発売された「ムーミン秋冬デザイン」に次ぐ第2弾として、今回は春夏をイメージした可愛らしいデザイン缶「ムーミン 苺キャンディ缶」が登場。
ローソンオンラインギフト「ムーミン 苺キャンディ缶(春・夏)+和紅茶セット」
ローソン店舗では「ムーミン 苺キャンディ缶(春・夏)」(994円)が販売され、ローソンオンラインギフトでは、「ムーミン 苺キャンディ缶(春・夏)」と、静岡の茶卸販売メーカー「本目浅吉商店」がセレクトした和紅茶ティーバッグ(全6袋入)のセットが登場。配送料込みで、価格は3,280円。なお、受付期間は3月16日までとなっており、3月下旬に発送される。
ローソン「ムーミン 苺キャンディ缶(春・夏)」
