堀未央奈、入浴ショット披露「貴重な1枚」「過ごし方が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】元乃木坂46の堀未央奈が2月16日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「眼福」貴重な入浴ショット
堀は「もうすぐ作品のクランクインなので身体のメンテナンスをしっかりと」と記し、ダンベルがたくさん並んだジムでの自身の写真や食べ物・飲み物の写真などを複数枚投稿。湯船に浸かっている自身の足元のショットを公開し、お湯越しに美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「眼福」「綺麗な脚」「貴重な1枚」「過ごし方が素敵」「いろんな努力してて尊敬」「次の作品も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
