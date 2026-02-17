平野ノラ「魔法がとけました」メイクオフ後の自撮りショット話題「すっぴん？」「衝撃的な姿」
【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いタレントの平野ノラが2月15日、自身のInstagramを更新。メイクオフ後の姿を公開した。
【写真】47歳女性芸人「すっぴん？」ボサボサ髪の毛＆うつろな表情の衝撃オフ姿
平野は「…魔法がとけました」とコメント。仕事のメイクを落としてすっぴんと思しき顔で顎にマスクをつけ、ボサボサの髪の毛の姿にうつろな表情で電車の座席に座っている写真を公開。「＃ヘアメイクさん」「＃いつもありがとうございます」とハッシュタグを添え、アップにしたヘアスタイルでメイクをした姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「すっぴん？」「乱れていても美しい」「衝撃的な姿」「素顔も素敵」「肌綺麗すぎる」「どちらも美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳女性芸人「すっぴん？」ボサボサ髪の毛＆うつろな表情の衝撃オフ姿
◆平野ノラ、メイクオフ後公開
平野は「…魔法がとけました」とコメント。仕事のメイクを落としてすっぴんと思しき顔で顎にマスクをつけ、ボサボサの髪の毛の姿にうつろな表情で電車の座席に座っている写真を公開。「＃ヘアメイクさん」「＃いつもありがとうございます」とハッシュタグを添え、アップにしたヘアスタイルでメイクをした姿も投稿している。
◆平野ノラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴん？」「乱れていても美しい」「衝撃的な姿」「素顔も素敵」「肌綺麗すぎる」「どちらも美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】