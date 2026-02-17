「カジュアルすぎ」が苦手な40・50代に！【LEPSIM】キレイめにも着られる「デニムブラウス」

トレンドが続くデニムアイテム。カジュアルなイメージを一新するならどんなアイテムがおすすめ？ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、【LEPSIM（レプシィム）】から登場している「デニムブラウス」。ボリューム袖やタイ付きのデザインで、ラフなデニムにフェミニンなエッセンスが加わった絶妙なバランスの一枚です。スタッフさんたちの着こなしとともに、その魅力をご紹介します。

フェミニンなシルエットでコーデを新鮮に

【LEPSIM】「デニムフリルカラーブラウス2」\5,990（税込）

ボリューミーなキャンディスリーブと首元のタイが印象的なデニムブラウス。デニム素材なので甘くなりすぎず、大人のデイリーコーデに取り入れやすいバランスに仕上がっています。ややゆとりのあるシルエットは体のラインを拾いにくく、体型カバー効果も。本部スタッフのnori.さんのように、甘めなライトピンクのパンツとのワンツーは、春に向けてマネしたいスタイリングです。

きれいめスカート合わせで大人顔に

こちらは色違いのライトブルーを着用。同じデニムブラウスでも、ナロースカートやきれいめな素材感のボトムと合わせればグッと上品な印象に。デニムの程よい抜け感がコーデにこなれた雰囲気をプラス。1枚でサマになるトップスがあれば、アウター不要の暖かい季節にも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。