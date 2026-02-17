医療以外の用途で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、広島地検は１７日、広島・羽月隆太郎容疑者を医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。認否を明らかにしていない。

昨年１２月１６日に任意同行を受けた羽月容疑者は、尿検査でエトミデートの陽性反応。その後、球団には任意同行されたことを報告しなかった。１月２７日に広島県警に逮捕され、球団は同２８日に「野球活動停止」などの処分を決めた。当初から「使った覚えはありません」と容疑の否認を続けていたが、その後使用を認める供述を始めた。

キャンプイン前日の１月３１日にチーム宿舎で行われたミーティングでは、鈴木本部長が改めて薬物使用などで注意喚起。指定薬物や暴力団、オンラインカジノについて「選手生命を失うよ、と話しました」と、危険性などを説明していた。

きょう１７日が勾留期限だった。すでに関係先からエトミデートとみられる薬物を含んだカートリッジが複数見つかり、県警は入手先や常習性の有無についても調べを進めている。

鈴木本部長は「起訴されたという事実に基づいて、これから粛々と物事を進めていく」と語るにとどめた。