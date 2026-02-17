“ほくそた”吉野北人＆中島颯太、甘いビジュアルコンビで表紙 互いを表現「メンタル強靭野郎（笑）」「LDH代表・陽なコンビ」
LDH内でも屈指の“甘いビジュアル”を持つ、吉野北人（THE RAMPAGE）と中島颯太（FANTASTICS）が、20日発売の美容誌『VOCE』4月号（講談社）のSPECIAL表紙を飾る。
【全身ショット】素敵！個性的なスーツで登場した吉野北人
“甘いルックスのボーカリスト”であり、“揺るがない漢気の持ち主”であるところなど共通項の多い2人が、初のコンビ表紙を実現。「メンタル強靭野郎（笑）」「LDH代表・陽なコンビ」と自らを表現する“ほくそた”を特集する。
撮影は心地良い2人の空気感で進みつつ、吉野がボケては中島がツッコミを入れる、終始笑いの絶えない現場に。“ほくそた”流の「Love,Dream＆Happinessとは？」を熱く語る対談からそれぞれへの20問20答まで読み応え抜群の内容で送る。撮影合間のオフショもたっぷり掲載する。
