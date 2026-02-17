3児の母・山口もえ、次女＆三女と作った夕食を公開「あっという間に出来上がりました」 彩り豊かな食卓に反響
3児の母でタレントの山口もえ（48）が15日、自身のインスタグラムを更新。娘たちと一緒に作った手料理の夕食を公開した。
【写真】「美味しそう」山口もえ＆次女＆三女が作った色鮮やかな夕食
山口は「こども達のリクエストナポリタンを 長女次女私の三人で作ったので あっという間に出来上がりました」と報告。「スープがない代わりにサラダをモリモリに ご馳走さまでした!!」とつづり、親子で作った食卓の様子を披露している。
投稿には、ナポリタンを中心に、スモークサーモンやニンジンのマリネ、豆腐と野菜のサラダなどが並ぶ彩り豊かな食卓の写真を掲載。家族で協力して完成させた、温かな晩ごはんであることが感じられた。
コメント欄には「イイね〜ナポリタン」「お見事です」「女の子はいいね」「美味しそう」などの声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
